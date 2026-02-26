«Что в воспаленных мозгах?» В Госдуме ответили на призыв главы МИД Польши готовиться к войне

Депутат Чепа: мы слышали немало заявлений из ЕС о подготовке к большой войне

Смысл призыва министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к подготовке страны к большой войне так и остался неясным. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Lenta.ru .

«Нам трудно предположить, что может быть у кого-то в воспаленных мозгах, какие им снятся войны. Много слышим различных предложений. Мы можем гадать, что он этим хотел сказать. К сожалению, таких заявлений сегодня немало», — заявил Чепа.

Ранее Сикорский выступил в сейме и сказал, что нынешняя ситуация в Европе подтолкнула страну к возможному крупному конфликту — сопоставимому по масштабу с тем, который прошли поколения дедов и прадедов.

Министр также заявил о необходимости укреплять оборонную готовность и развивать союзнические связи, в том числе в Евросоюзе при поддержке США. Кроме того, Сикорский связал безопасность Польши и баланс сил в Европе с исходом конфликта на Украине.