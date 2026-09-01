«Что-нибудь получится». Трамп прокомментировал визит Силуанова в США

Трамп допустил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»

Из визита главы Минфина России Антона Силуанова в США «что-нибудь получится». Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости».

«Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», — сказал он.

По словам Трампа, одна из причин его успеха — это визиты, подобные приезду российского министра.

Силуанов прибыл в США на встречу министров финансов и управляющих центральными банками G20. Накануне во время выступления он отметил, что новыми точками роста российской экономики стали внедрение ИИ и автоматизация.

Глава Минфина России также встретился с американским коллегой Скотом Бессентом.