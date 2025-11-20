Чтец по губам раскрыл, какой провокационный вопрос задал Маск в Белом доме

DM: Маск спросил у гостя на ужине, считает ли он террористом саудовского принца

Американский предприниматель Илон Маск во время банкета в Белом доме в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана задал провокационный вопрос одному из гостей. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг.

Предприниматель, полгода назад публично разорвавший отношения с президентом США Дональдом Трампа, снова оказался в фаворе у главы Белого дома. Маск посетил роскошный банкет в честь саудовского гостя.

Как отметила Хиклинг, Маск не удержался и задал рискованный вопрос генеральному директору Pfizer Альберту Бурлы насчет Мухаммеда ибн Салмана.

«Он сделал глоток из своего бокала и лукаво спросил: „Как ты думаешь, он террорист?“» — рассказала она.

Хиклинг проанализировала видео с банкета с этим моментом и пояснила, что Бурла шокировал прямой и провокационный вопрос Маска.

Издание уже связалось с представителями бизнесмена и гендиректора, чтобы получить комментарии. Также в материале отмечается, что саудовский принц впервые за семь лет посетил Белый дом после убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в 2018 году.

Ранее Трамп на инвестфоруме США и Саудовской Аравии назвал бредовым украинский конфликт.