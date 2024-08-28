Члены предвыборного штаба Трампа поссорились со служащим Арлингтонского кладбища

Двое сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа вступили в перепалку со служащим Арлингтонского кладбища, где экс-президент США принимал участие в церемонии возложения венков. Об этом сообщила радиостанция NPR .

По данным журналистов, все началось с того, что работник кладбища не разрешил членам команды Трампа делать фото и видео на участке со свежими захоронениями.

«Когда служащий кладбища попытался помешать сотрудникам предвыборного штаба Трампа войти в секцию 60, они оскорбили служащего и оттолкнули его в сторону», — передает NPR.

Представители кладбища заявили, что нарушено федеральное законодательство, так как снимать в этой секции разрешено только персоналу.

Ранее Трамп объявил окончательную дату дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис. Они пройдут 10 сентября в Филадельфии.