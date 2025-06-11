Перспективу вступления Украины в НАТО решили не обсуждать на предстоящем саммите альянса. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило американское агентство Bloomberg .

«Одностраничная декларация посвящена исключительно расходам на оборону, что резко отличает ее от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5000 слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности», — указал источник журналистов.

Кроме того, по его данным, из программы саммита также исключили обсуждение обещанной в прошлом году военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, а также упоминания России как агрессора и Китая как российского пособника.

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что к военным действиям на Украине привела вполне предсказуемая западная провокация путем расширения НАТО после окончания холодной войны.