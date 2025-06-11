Членство Украины пролетело мимо повестки саммита НАТО
Перспективу вступления Украины в НАТО решили не обсуждать на предстоящем саммите альянса. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило американское агентство Bloomberg.
«Одностраничная декларация посвящена исключительно расходам на оборону, что резко отличает ее от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5000 слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности», — указал источник журналистов.
Кроме того, по его данным, из программы саммита также исключили обсуждение обещанной в прошлом году военной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, а также упоминания России как агрессора и Китая как российского пособника.
Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что к военным действиям на Украине привела вполне предсказуемая западная провокация путем расширения НАТО после окончания холодной войны.