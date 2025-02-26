Членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под вопросом из-за Трампа и России

Ради сделки с Россией президент США Дональд Трамп может аннулировать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила сообщил об этом агентству STT.
«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал он.
Россия, допустил Лассила, в рамках переговоров по Украине может потребовать восстановить границы НАТО 1997 года. Для этого альянсу придется отменить решение о приеме Финляндии и Швеции. Ученый призвал подготовиться к такому развитию событий.
Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. Журналист Сеппо Варьюс предупредил, что через несколько десятилетий страна пожалеет об этом решении. Против членства Швеции выступала Турция. Однако в конце концов она одобрила заявку, и в 2024 году страна присоединилась к альянсу.
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