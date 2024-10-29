Читатели Washington Post отписались от нее из-за позиции по выборам в США

NPR: от WP отписались 200 тысяч человек из-за позиции по выборам президента США

Более 200 тысяч человек отменили платную подписку на Washington Post, сообщили радиостанции NPR два сотрудника газеты. Они объяснили, что это произошло из-за отказа издания открыто поддерживать кого-либо из претендентов на должность президента США — Камалу Харрис или Дональда Трампа.

«Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков, включая печатные издания. Количество отмен продолжило расти в понедельник днем», — уточнили журналисты.

Исполнительный директор и издатель Уилл Льюис объяснил, что Washington Post решила «вернуться к истокам» — некогда газету считали независимой. Впервые за 36 лет издание не поддержит кого-либо из кандидатов в президенты США. По словам Льюиса, WP планирует и в будущем придерживаться нейтралитета.