«Чистая спекуляция». Предложение Тайваня Китаю «забрать» земли у РФ назвали безграмотным

Заявление главы администрации Тайваня Лай Цзин-дэ о том, что Китай должен «забрать» земли у России, является безграмотным. У двух государств нет территориальных споров, рассказал 360.ru историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Это заявление безграмотное и безответственное со стороны лидера острова, который является неотъемлемой частью Китая. Китай считает его, вот этого человека Лай Цзин-дэ, губернатором, а он называет себя президентом. Ему стоило бы разобраться в первую очередь с Пекином все-таки, как правильно называется его должность для начала», — заявил эксперт.

Он напомнил, что вопрос о прохождении российско-китайской границы действительно долгое время был дискуссионным. Но уже в нулевые годы шла серьезная работа по уточнению прохождения границы, особенно это касалось рек Уссури и Амур.

«Между Россией и Китаем нет территориальных споров. <…> Все эти вопросы урегулированы, и между Россией и Китаем подписан договор о границе», — подчеркнул Станкевич.

По этому договору Россия уступила КНР порядка полутора сотен островов, добавил специалист.

«Граница является незыблемой, и у сторон нет никаких вопросов друг к другу. <…> Вопрос исчерпан. А ссылки Лай Цзин-дэ на то, что какие-то там территории могут быть опять спорными, это чистая спекуляция, не основанная ни на фактах, ни на международном праве», — заключил политолог.

Глава администрации Тайваня ранее заявил, что если претензии КНР к острову касаются территориальной целостности, то он должен «забрать» земли у России, переданные по Айгунскому договору в XIX веке.