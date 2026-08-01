Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 36

В результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю погибли 36 человек, еще 136 пострадали. Об этом со ссылкой на сводные данные местных властей и спасательных служб сообщил ТАСС .

Из-за стихийного бедствия без света остались около 50 тысяч жилых домов. Электроснабжение полностью восстановили к 31 июля. Перебои с подачей воды по-прежнему фиксируются в более чем 70 тысячах домохозяйств.

В эвакуационных центрах находятся как минимум девять тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля. Подземные толчки назвали сильнейшими за последние годы. Чтобы устранить последствия ЧП, власти задействовали спасателей, профильные службы, а также порядка 4,6 тысячи бойцов Сил самообороны Японии.

Во время землетрясения в одном из торговых центров на острове Кюсю раздался взрыв. Внутри заблокировало порядка 30 человек. Часть эвакуированных госпитализировали с тяжелыми травмами.