Число жертв взрыва на вокзале в Пакистане достигло 24

Полиция Пакистана: число погибших при взрыве на вокзале Кветты выросло до 24

Жертвами устроенного смертником теракта на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане стали 24 человека. Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек. Об этом со ссылкой на главу полиции города Хамзу Шавкаата сообщил телеканал Geo TV .

Руководитель ведомства допустил, что число погибших еще вырастет. Он пояснил, что некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состояние и шансы на их выживание врачи оценили как минимальные.

По данным телеканала, теракт стал очередным эпизодом многолетнего конфликта в Белуджистане, где вооруженные группировки сепаратистов требуют создания собственного государства.

По предварительным данным, на территорию вокзала проник террорист-смертник, который устроил взрыв рядом с кассами, где собрались большие очереди. Люди спешили купить билет на скоростной поезд, идущий в Пешавар.

В больницах Кветты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества раненых. Медики призвали жителей сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

О взрыве на вокзале в Пакистане стало известно утром в субботу, 9 ноября. Очевидцы в беседе с журналистами заявили, что детонация оказалась настолько сильной, что звуки взрыва услышали в разных районах города.