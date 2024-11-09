Число жертв взрыва на вокзале в Пакистане достигло 24
Полиция Пакистана: число погибших при взрыве на вокзале Кветты выросло до 24
Жертвами устроенного смертником теракта на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане стали 24 человека. Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек. Об этом со ссылкой на главу полиции города Хамзу Шавкаата сообщил телеканал Geo TV.
Руководитель ведомства допустил, что число погибших еще вырастет. Он пояснил, что некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состояние и шансы на их выживание врачи оценили как минимальные.
По данным телеканала, теракт стал очередным эпизодом многолетнего конфликта в Белуджистане, где вооруженные группировки сепаратистов требуют создания собственного государства.
По предварительным данным, на территорию вокзала проник террорист-смертник, который устроил взрыв рядом с кассами, где собрались большие очереди. Люди спешили купить билет на скоростной поезд, идущий в Пешавар.
В больницах Кветты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества раненых. Медики призвали жителей сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.
О взрыве на вокзале в Пакистане стало известно утром в субботу, 9 ноября. Очевидцы в беседе с журналистами заявили, что детонация оказалась настолько сильной, что звуки взрыва услышали в разных районах города.