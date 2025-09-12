В результате ударов Израиля по северу Йемена ранения получили 165 человек

Число жертв израильских авиаударов по зданию Минобороны правительства «Ансар Алла» (хуситов) в центре Саны и комплексу в провинции Эль-Джауф возросло до 46. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Аниса аль-Асбахи в социальной сети Х .

В ведомстве обратили внимание, что в результате обстрела ранения получили 165 человек, среди которых большинство — женщины и дети.

«Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребенок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин», — отметил аль-Асбахи.

Ранее израильская авиация атаковала несколько объектов в йеменской столице Сане. Главной целью для ударов стали Генштаб и оборонное ведомство мятежного движения хуситов.