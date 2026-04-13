Число жертв природных катаклизмов в Афганистане увеличилось до 189 человек

Число жертв наводнений и других природных катаклизмов в Афганистане увеличилось до 189 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национального управления по реагированию на стихийные бедствия (ANDMA).

«С начала текущего года по солнечной хиджре (начался 21 марта — прим. ред.) до настоящего времени 189 человек погибли в Афганистане из-за дождей и наводнений, а 253 человека были ранены», — заявил пресс-секретарь ANDMA Мохаммад Юсуф Хаммад.

Представитель управления добавил, что за этот период времени в стране пропали без вести девять человек. Селевые потоки и наводнения за последние 18 дней полностью разрушили более 1,3 тысячи жилых домов, еще около пяти тысяч строение разрушены частично. Хаммад сообщил, что из-за разгула стихии серьезный материальный ущерб понесли более девяти тысяч семей.

В Дагестане и Чечне 9 апреля из-за масштабного наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сильные дожди прошли 28 марта, а затем 4 и 5 апреля.