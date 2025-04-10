Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане увеличилось до 184

Число погибших из-за обрушения крыши ночного клуба в Доминикане в Санто-Доминго увеличилось до 184. Об этом заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, его процитировало РИА «Новости» .

«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено [погибших] 184 человека», — сказал начальник центра.

Крыша клуба обрушилась в ночь на понедельник. На тот момент в здании проводили вечер живой музыки. В результате происшествия как минимум 155 человек оказались в больнице. Правительство выяснит причину случившегося.

Ранее сообщали только о 113 погибших. Из-за ЧП президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре в стране.

В поисковой группе участвуют 30 спасателей, 50 военных, 77 бригад скорой помощи, 200 полицейских, а также сотрудники Национального окружного пожарного управления и Главного управления безопасности дорожного движения.