Число жертв обрушения трассы в Китае выросло до 36 | 360°

Мир 02 мая 2024, 06:01 Число жертв обрушения трассы в Китае выросло до 36 Синьхуа: число жертв обрушения участка автотрассы в Китае выросло до 36 Freepik

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Количество погибших из-за обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун увеличилось до 36, число найденных под завалами автомобилей выросло до 23. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передало РИА «Новости».

«По состоянию на 5:30 четверга (00:30 по московскому времени) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает», — сказано в публикации.

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На месте случившегося специалисты продолжают работы по устранению последствий происшествия. В разборе завалов принимают участие около 500 работников.

Обрушение части скоростной магистрали «Мэйда», ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло 30 апреля, примерно в 21:00 по московскому времени. Площадь обрушившегося участка дороги составила 184,3 квадратных метра, длина — почти 18 метров.