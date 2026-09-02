Число жертв крушения пассажирского катамарана у Кипра достигло девяти
Число погибших при крушении пассажирского катамарана FiloJet у северного побережья Кипра увеличилось до девяти. Об обнаружении тела еще одного пассажира сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель, передала газета Kıbrıs.
По его словам, во время продолжающейся поисковой операции спасатели извлекли из затонувшего судна тело мужчины примерно 50 лет. Его личность пока не установлена. Останки доставили для опознания в государственную больницу имени Бурхана Налбантоглу в северной части Никосии.
Мужчина был одним из 20 пассажиров, которые после крушения числились пропавшими без вести. Таким образом, после обнаружения его тела поиски продолжаются еще в отношении 19 человек.
На борту FiloJet находились и две гражданки России. Как сообщало российское посольство, одну из них удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Вторая россиянка остается в списке пропавших без вести.
Катамаран потерпел крушение 30 августа во время рейса из Гирне в Мерсин. Когда судно находилось примерно в четырех милях от берега, оно начало набирать воду, затем перевернулось и затонуло.