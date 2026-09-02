Число жертв крушения пассажирского катамарана у Кипра достигло девяти

Число погибших при крушении пассажирского катамарана FiloJet у северного побережья Кипра увеличилось до девяти. Об обнаружении тела еще одного пассажира сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель, передала газета Kıbrıs .

По его словам, во время продолжающейся поисковой операции спасатели извлекли из затонувшего судна тело мужчины примерно 50 лет. Его личность пока не установлена. Останки доставили для опознания в государственную больницу имени Бурхана Налбантоглу в северной части Никосии.

Мужчина был одним из 20 пассажиров, которые после крушения числились пропавшими без вести. Таким образом, после обнаружения его тела поиски продолжаются еще в отношении 19 человек.

На борту FiloJet находились и две гражданки России. Как сообщало российское посольство, одну из них удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Вторая россиянка остается в списке пропавших без вести.

Катамаран потерпел крушение 30 августа во время рейса из Гирне в Мерсин. Когда судно находилось примерно в четырех милях от берега, оно начало набирать воду, затем перевернулось и затонуло.