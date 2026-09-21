Число жертв Эболы в ДР Конго приблизилось к 3,7 тысячи

В Демократической Республике Конго число людей, умерших от Эболы, приблизилось к 3,7 тысячи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения.

Лихорадка коснулась уже семи провинций республики из 26. Более 900 пациентов находятся в больницах. При этом число скончавшихся от заболевания увеличилось в стране за последние сутки на 23, что довело общее количество умерших до 3699.

Как рассказала врач Надежда Чернышова, заболевание на начальной стадии напоминает грипп: появляются небольшая температура, слабость, головная и мышечная боль. После инкубационного периода начинается сухая стадия болезни, которая сопровождается уже высокой температурой. Затем наступает и влажная: добавляются сыпь на коже, рвота, диарея и геморрагический синдром.

Когда Эбола переходит в тяжелую степень, у пациента могут кровоточить десны, начаться кровоизлияние в глаза и внутренние кровотечения. Этот период в большинстве случаев заканчивается смертью.