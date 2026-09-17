Врач Чернышова описала ранние симптомы лихорадки Эбола

Лихорадка Эбола на начальной стадии напоминает грипп: у заболевшего повышается температура, появляются слабость, головная и мышечная боль. Врач Надежда Чернышова рассказала, что зараженный становится заразным после возникновения симптомов, сообщает aif.ru .

Чернышова прокомментировала заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении санитарного контроля на границе России из-за угрозы завоза опасной инфекции.

После инкубационного периода начинается сухая стадия болезни. Она сопровождается высокой температурой, головной болью, слабостью, болью в мышцах и горле, передает ИА НСН.

«Через несколько дней, обычно на четвертыи-пятыи день, начинается так называемая влажная стадия. В этот период ко всем вышеперечисленным жалобам добавляется сыпь на коже, рвота, диарея и затем — геморрагическии синдром», — пояснила врач.

На тяжелой стадии у пациента могут начаться кровоточивость десен, кровоизлияния в глаза и внутренние кровотечения. Чернышова отметила, что эта стадия более чем в половине случаев заканчивается смертью.