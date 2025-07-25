Число жертв атак на границе Таиланда и Камбоджи возросло до 15

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли 15 человек

В результате пограничного конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 15 человек и еще 46 получили ранения различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Таиланда сообщило Reuters .

«По состоянию на утро пятницы, число погибших в Таиланде возросло до 15 человек, 14 из которых были гражданскими лицами», — уточнило агентство.

Пять погибших обнаружили в провинции Сурин, еще девять жертв, среди которых был один военнослужащий, — на территории провинции Сисакет. Еще один местный житель скончался в провинции Убонратчатхани.

В ведомстве также рассказали, что среди 46 пострадавших ранения получили 15 солдат.

Власти Камбоджи на данный момент не публиковали официальную информацию о количестве пострадавших и погибших.

Пограничный конфликт начался после того, как Таиланд отозвал собственного посла из Пномпеня и выслал камбоджийского из Бангкока. Тайские военные подняли в воздух F-16 и нанесли авиаудар, а камбоджийские обстреляли противника из систем залпового огня.