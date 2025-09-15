Число свадеб в Азербайджане резко сократилось после запрета родственных браков

С июля в Азербайджане вступил в силу закон, запрещающий браки между двоюродными братьями и сестрами. После этого число свадеб в республике резко сократилось, сообщил сайт Media.az .

В январе в Азербайджане зарегистрировали 4717 браков, в феврале — 3024, в марте — 3465, в апреле — 3747, в мае — 4830, в июне — 5032, в июле — всего 2694.

Социолог Узеир Шафиев отметил, что серьезное влияние на сокращение числа свадеб оказал именно запрет родственных браков. Падение интереса молодых людей к институту семьи тоже играет роль.

С января по июль 2025 года отделы регистрации Министерства юстиции зафиксировали 12 146 разводов.

В России в прошлом году Минюст начал разработку инициативы об обязательной примирительной процедуре для желающих расторгнуть брак.