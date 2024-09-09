Россиян предложили обязать попробовать помириться перед расторжением брака

В Минюсте начали разработку инициативы об обязательной примирительной процедуре для желающих развестись супругов. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По словам представителей Минюста, речь идет о процедуре медиации — решения споров с помощью посредника.

В этом авторы идеи опираются на опыт Азербайджана, где подобная процедура обязательна. Оплачивают ее сами подающие на развод супруги. После первой сессии, по их данным, до 20% пар отказываются идти в суд.

Депутат Нина Останина предложила, чтобы такую услугу оплачивало государство.

«Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов», — заявила она.

Накануне депутат Игорь Антропенко предложил обязать семейные пары консультироваться с психологом, прежде чем разводиться.