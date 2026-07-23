Эпидемиолог Никифоров пояснил, что вирус Эбола передается только при тесном контакте

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров обозначил, что лихорадка Эбола остается эндемичной для Конго и соседних стран и не несет угрозы миру, передает Zvezdanews .

По словам специалиста, вирус связан с рукокрылыми, которые живут при температуре около +30 градусов и питаются бананами и манго.

«Не знаю, кто раздувает эти страхи. Миру она абсолютно не грозит», — сказал эпидемиолог.

Никифоров подчеркнул, что Эбола не передается воздушно-капельным путем. По его словам, заражение возможно только при очень тесном контакте.

Профессор добавил, что заболевание известно с 80-х годов прошлого века и до сих пор не распространилось массово дальше Конго.