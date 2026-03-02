Число погибших во время операции против Ирана военных США возросло до четырех

В результате операции США против Ирана под названием «Эпическая ярость» погибли четверо американских военнослужащих. Об этом сообщило Центральное командование ВС США ( CENTCOM ).

Один американец умер от ранений, полученных во время первых атак со стороны исламской республики.

Всего CENTCOM сообщало о пяти серьезно раненых солдатах.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что во время военной операции ликвидировала высокопоставленных представителей Министерства разведки Ирана, которое играет ключевую роль в координации внешней деятельности страны. Ведомство в том числе курировало взаимодействие с вооруженными группировками на Ближнем Востоке.

Погибли замминистра по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди, глава разведуправления Джалал Фур Хоссейн и другие сотрудники ведомства.