Число погибших во время бунта в тюрьме Эквадора достигло 31

В тюрьме города Мачала в Эквадоре, где ранее во время беспорядков погибли четыре человека, нашли 27 повешенных. Об этом сообщила в соцсети Х Национальная служба комплексной помощи заключенным и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI).

«Что касается событий, произошедших в воскресенье днем в центре содержания под стражей Мачала, на данный момент сообщается о гибели 27 заключенных», — заявили в ведомстве.

До этого сообщали только о четырех погибших во время бунта в тюрьме, а также 43 раненых, среди которых оказался полицейский.

Ранее неизвестный стал стрелять около супермаркета в Сан-Франциско. Один мужчина получил серьезное ранение. Сейчас врачи борются за его жизнь. Также пострадали четверо несовершеннолетних, их госпитализировали. По данным журналистов, звуки стрельбы раздались после драки.