Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

Xinhua: при землетрясении в Тибете погибли 53 человека, пострадали 62

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Тибете на юго-западе Китая, возросло до 53 человек. Об этом заявили в оперативном штабе Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, сообщило агентство Xinhua .

«По состоянию на 12:30 (7:30 мск — прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», — уточнили в штабе.

Еще 62 человека получили травмы.

В уезде Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района произошло землетрясение силой 6,8 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров. После основного толчка было зарегистрировано 49 повторных землетрясений.

По информации издания «Наньфан Жибао», в результате землетрясения погибли люди в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья. Также были разрушены более тысячи зданий.

Ранее возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясения ощущались и в городах и сёлах Армении, включая Гюмри, Степанаван и другие. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов.