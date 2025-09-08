Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло пяти (четверо мужчин и женщина), семь человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила израильская газета Haaretz .

Всего, по предварительным оценкам, пострадали не менее 20 человек. Двое террористов расстреляли автобус, остановившийся на перекрестке Рамот. Нападавших ликвидировали на месте.

Кто это сделал, пока неизвестно; по основной версии, это были палестинцы с Западного берега Иордана. Для нападения боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание руководителей спецслужб и добавил, что из-за этого не сможет в понедельник дать показания в суде.