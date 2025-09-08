Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти
Число жертв теракта в Иерусалиме достигло пяти (четверо мужчин и женщина), семь человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.
Всего, по предварительным оценкам, пострадали не менее 20 человек. Двое террористов расстреляли автобус, остановившийся на перекрестке Рамот. Нападавших ликвидировали на месте.
Кто это сделал, пока неизвестно; по основной версии, это были палестинцы с Западного берега Иордана. Для нападения боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание руководителей спецслужб и добавил, что из-за этого не сможет в понедельник дать показания в суде.