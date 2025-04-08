Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18

В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек

Количество погибших после обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике увеличилось до 18. Об этом сообщило издание Diario Libre со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям.

«Центр по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что в результате трагедии в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек, ранения получили сотни. В различные больницы доставили 121 человека», — отметили журналисты.

ЧП в клубе произошло в ночь на 8 апреля, там выступал певец Рубби Перес. Артиста успели вытащить из-под завалов, он находится в стабильном состоянии. В настоящее время на месте работают почти 400 спасателей и 77 карет скорой помощи.

Причина обрушения официально пока не установлена. Глава города Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго предупредила население о работе национального комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий.