Десятки человек пострадали и 15 погибли после обрушения крыши клуба в Доминикане

Около сотни человек госпитализировали, еще минимум 15 погибли в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«По меньшей мере 15 человек погибли в результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго. <…> Была отправлена 101 машина скорой помощи в разные больницы, поисково-спасательные работы продолжаются», — рассказали журналисты со ссылкой на национального директора по операциям по управлению чрезвычайными ситуациями Хуан Мануэль Мендес.

В клубе Jet Set в ночь с 7 на 8 апреля выступал доминиканский певец в жанре меренге Рубби Переса. Его менеджер сообщил в социальных сетях, что артиста вытащили из-под завалов, он находится в стабильном состоянии.

По данным местных СМИ, на месте происшествия работают более 370 спасателей и 77 машин скорой помощи.

Причина обрушения пока не установлена. Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго выразила соболезнования семьям погибших и тем, кто все еще ждет новостей о близких. Глава города предупредила о работе национального комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий.