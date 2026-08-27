Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек

Общее число жертв разрушительного наводнения в Непале увеличилось до 389 человек, еще около 900 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Online Khabar со ссылкой на пресс-службу государственной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что тела погибших жителей обнаружили в восьми районах. Самое большое число жертв — 137 пришлось на Читван, где находится популярный у туристов Национальный парк.

В пресс-службе добавили, что спасатели эвакуировали 466 пострадавших в ходе стихийного бедствия.

Поиски выживших все еще продолжаются. К эвакуации подключили армию. которая на вертолетах облетает пострадавшие районы, которые до сих пор остаются без связи.

Разрушительное наводнение началось утром 26 августа в районе Расува после обрушения ледника и мощного потока льда, камней и грязи. Вода и сель пошли вниз по системам рек Бхоте-Коси, Тришули и Нараяни, которые вышли из берегов и обрушились на населенные пункты.

Посольство России в Катманду сообщило, что в паводок чуть не попали две соотечественницы, которые находились на пограничном переходе с Китаем. Во время прихода большой воды женщины успели взобраться по лестнице на гору, оставив документы на контрольно-пропускном пункте.