Число погибших после землетрясения в Индонезии выросло до 38

Власти Индонезии объявили о 38 погибших после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,7 и последующие афтершоки привели к гибели 38 человек в Индонезии. Как сообщило Reuters , такие данные привел глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Летджен Сухорьянто.

Он подчеркнул, что это не окончательные цифры, потому что спасатели продолжают разбор разрушенных домов.

Самое большое число погибших пришлось на портовый города Маумер на острове Флорес. Глава муниципального спасательного агентства Фатур Рахман подчеркнул, что тела местных жителей извлекли из-под завалов. Специалисты успели добраться до восьми выживших, шесть из которых получили серьезные ранения.

Рахман отметил, что бригады спасателей пока не доехали до района Нагекео, ближе всего находившегося к эпицентру землетрясения. Оползни заблокировали дороги для проезда машин, поэтому группы специалистов отправились туда на пароме.

По предварительным данным, из Нагекео эвакуировали более 2000 жителей. Подземные толчки разрушили несколько домов, складов и правительственных объектов. Также пострадала провинция Ридженси, оставшаяся без света

Индонезийское геофизическое агентство BMKG зафиксировало первые подземные толчки в 04:58 по местному времени (23:58 помосковскому). Эпицентр залегал на глубине 15 километров. После основного удара последовало несколько повторных толчков.

Российский союз туриндустрии заявил, что не получал сообщений от путешествующих соотечественников.