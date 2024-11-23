Четыре человека погибли при ударе по центру Бейрута

Al Mayadeen: при ударе по Бейруту погибли минимум четверо, 23 ранены

В результате удара израильских ВВС по жилому дому в центральном районе Бейрута Баста утром 23 ноября погибли как минимум четыре человека и еще 23 получили ранения. Об этом телеканалу Al Mayadeen сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана.

«В результате налета Израиля на район Баста аль-Фаука в Бейруте погибли четыре человека и как минимум 23 получили ранения. Это предварительные подсчеты, разбор завалов продолжается», — заявили в ведомстве.

Истребители израильской армии выпустили по зданию четыре ракеты, после удара на место прибыли кареты скорой помощи. Израильская армия не предупреждала жителей о предстоящем ударе, восьмиэтажное здание полностью обрушилось.

Ранее представители йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили по авиабазе Неватим на севере Израиля гиперзвуковую ракету «Палестина-2».