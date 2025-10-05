Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 37

CNA: в Индонезии под завалами школы-интерната погибли 37 человек

В индонезийском городе Сидоарджо под завалами рухнувшей школы-интерната погибли 37 человек. Спасатели продолжают искать еще 26 человек, сообщил сайт CNA .

В понедельник, когда дети готовились к дневной молитве, обрушилось многоэтажное здание религиозного интерната. Число жертв возросло до 14 человек.

«По состоянию на утро воскресенья число извлеченных составило 141 человек, 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио.

Он отметил, что 26 человек до сих пор считаются пропавшими. Как сообщили «Известия», среди пропавших были в основном мальчики из 7-11-х классов в возрасте от 12 до 17 лет. Пострадали не менее 99 учеников, у многих из которых диагностированы травмы головы и переломы.

Следователи ищут причины обрушения. Эксперты уже предполагают, что дело в плохом качестве строительства.

Ранее во Владивостоке обрушилось здание Промышленного колледжа энергетики и связи. Обвалились все три этажа. По предварительным данным, пострадавших нет, так как студентов в колледже не было. Доступ на территорию учреждения закрыли. Специалисты проводят проверку и выясняют причины обрушения здания.