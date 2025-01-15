Число погибших от контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19

Количество погибших после употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19 человек. Все они умерли в больницах, где находятся еще 43 пациента, за жизнь которых врачи ведут борьбу, сообщило издание Diken .

По итогам проверки профильных служб власти города отозвали лицензии на продажу алкоголя у 63 магазинов.

О массовом отравлении контрафактным спиртным жителей Стамбула и приехавших в город иностранцев стало известно в минувший вторник, 14 января. Первыми жертвами поддельного алкоголя стали 11 человек, включая пять иностранцев.

По подозрению в изготовлении контрафакта полиция задержала двух граждан Туркмении, которые открыли производство прямо в квартире. В ходе обыска правоохранители забрали 50 литров спирта, наркотики, лекарства и поддельные документы.

В рамках расследования задержанным предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, продаже фальшивого алкоголя и подделке документов.