Число погибших на вокзале в Пакистане возросло до 27

Geo TV: число погибших при взрыве на вокзале в Пакистане возросло до 27

Число погибших при взрыве на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане возросло до 27. Об этом сообщил телеканал Geo TV .

Ранее местные СМИ сообщили, что теракт устроил подорвавший себя смертник, а взрыв стал новым эпизодом конфликта в Белуджистане, где вооруженные сепаратисты требуют независимости.

Теракт произошел утром, когда люди столпились у железнодорожных касс, чтобы купить билеты на поезд-экспресс в Пешавар. Детонация была настолько сильной, что грохот слышали в нескольких районах города.

Президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьеру Шехбазу Шарифу со словами соболезнования.