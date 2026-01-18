Число погибших на протестах в Иране достигло 5 тысяч

Reuters: власти Ирана признали гибель 5 тысяч человек на протестах

В ходе протестов в Иране погибли как минимум пять тысяч человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

По его информации, жертвами протестов стали порядка 500 сотрудников служб безопасности. Чиновник обвинил в убийстве невинных иранцев вооруженных бунтовщиков и террористов.

«Окончательное число погибших, как ожидается, резко не возрастет», — заявил он.

Самые ожесточенные столкновения и наивысшее число погибших зафиксировали в курдских поселениях на северо-западе страны.

Уличные протесты в республике продолжаются с 29 декабря. Они начались из-за недовольства текущей экономической ситуацией в стране.

Глава МИД Ирана заявлял, что протестантам платили около 3,5 тысячи долларов за убийство и еще 1,5 тысячи долларов — за поджог автомобиля.