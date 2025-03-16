Число погибших из-за штормов и торнадо в США возросло до 34

ABC News: не менее 34 человек стали жертвами непогоды в США

Как минимум 34 человека погибли из-за торнадо и сильного ветра в США. Об этом сообщил телеканал ABC News .

За прошлые сутки зафиксировали свыше 40 торнадо в Теннесси, Индиане, Иллинойсе, Луизиане, Миссисипи, Арканзасе, Миссури и Алабаме.

По информации Associated Press, только в Миссисипи жертвами непогоды стали шесть человек, еще трое — в Арканзасе.

В Канзасе в дорожных авариях в условиях песчаной бури погибли восемь человек, а также трое — в техасском Амарилло.

В Оклахоме местные власти из-за распространения пожаров объявили эвакуацию.

В штате зафиксировали свыше 130 очагов возгорания, повреждены или уничтожены около 300 домов.

Всего в зоне экстремальных погодных условий на данный момент находятся территории с населением более 100 миллионов человек. Мощные торнадо со скоростью ветра до 130 километров в час ожидаются на Среднем Западе и Юге.