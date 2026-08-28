Число погибших из-за наводнения в Непале увеличилось до 469
Ratopati: число погибших из-за наводнения в Непале увеличилось до 469
Количество погибших от наводнения в Непале увеличилось до 469. Об этом сообщило издание Ratopati со ссылкой на МВД.
«Количество погибших из-за разрушительного наводнения в Равусе достигло 469», — заявили в сообщении.
В списке пропавших без вести значатся 977 человек — среди них много иностранцев, включая граждан России.
Накануне сообщали только о 389 жертвах и 900 пропавших. Тела погибших обнаружили в восьми районах. Больше всего жертв пришлось на Читван, где находится излюбленный туристами Национальный парк.
Поиски выживших продолжают. К спасательной операции привлекли даже военных, которые на вертолетах облетают пострадавшие территории. Люди в этой зоне до сих пор без связи.
Разрушительное наводнение случилось утром 26 августа в районе Расува после схода ледника, который спровоцировал мощный поток из льда, камней и грязи.