Мир 24 апреля 2024, 09:44 ООН призвала разобраться с виновными в массовых захоронениях в Газе ABC News: ООН призвала к расследованию массовых захоронений в больницах Газы Khaled Daoud / Global Look Press

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Организация объединенных наций (ООН) потребовала провести прозрачное, четкое и заслуживающее доверия расследование обнаруженных в двух крупных больницах в секторе Газа массовых захоронений. Об этом сообщило издание ABC News.

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в ужасе от разрушений в больнице Насера в Хан-Юнисе и медицинском центре Шифа в Газе. По его словам, после ухода военных Израиля на этих территориях обнаружили массовые захоронения внутри разрушенных зданий.

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«Мы призываем к прозрачному и независимому расследованию ситуации. К нему необходимо привлечь международных следователей, учитывая преобладающую атмосферу безнаказанности», — отметил он.

Тюрк напомнил, что убийство и удержание гражданского населения являются военным преступлением, а медицинские учреждения обладают защитой в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее стало известно, что на территории больницы в Хан-Юнисе нашли тела 180 человек.