Число погибших детей при ударе по иранской школе превысило 60
Не менее 60 детей погибли, еще 80 пострадали в результате попадания ракеты по начальной школе на юге Ирана. Об этом заявил официальный представитель Минздрава республики Хосейн Керманпур в соцсети X.
«Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов», — написал он.
Чиновник уточнил, что удар пришелся по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормоган. Власти Ирана обвинили в атаке Израиль.
Глава иранского МИД пообещал, что республика не оставит это без ответа.
«Школа разбомблена средь бела дня, когда в нем находились многочисленные юные ученицы. Десятки невинных детей убиты. Эти преступления против иранского народа не останутся безнаказанными», — написал Аббас Аракчи.
Позже местные власти сообщили о еще трех погибших при ударе по школе.