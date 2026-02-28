Число погибших детей при ударе по иранской школе превысило 60

Не менее 60 детей погибли, еще 80 пострадали в результате попадания ракеты по начальной школе на юге Ирана. Об этом заявил официальный представитель Минздрава республики Хосейн Керманпур в соцсети X .

«Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов», — написал он.

Чиновник уточнил, что удар пришелся по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормоган. Власти Ирана обвинили в атаке Израиль.

Глава иранского МИД пообещал, что республика не оставит это без ответа.

«Школа разбомблена средь бела дня, когда в нем находились многочисленные юные ученицы. Десятки невинных детей убиты. Эти преступления против иранского народа не останутся безнаказанными», — написал Аббас Аракчи.

Позже местные власти сообщили о еще трех погибших при ударе по школе.