Число новых заражений лихорадкой чикунгунья на юге Китая приблизилось к трем тысячам

Почти три тысячи человек заразились лихорадкой чикунгунья на юге Китая за неделю

Прирост новых зараженных лихорадкой чикунгунья в китайской провинции Гуандун за неделю составил 2940 случаев. Об этом со ссылкой на региональное управление здравоохранения сообщил сайт Newsgd .

Специалисты заявили, что серьезных случаев смертельных исходов среди новых зараженных не выявили.

Основное число новых случаев лихорадки пришлось на столицу провинции Фошан, где выявили 2882 зараженных. Все остальные случаи пришлись на другие населенные пункты.

Общее число выявленных случаев с начала вспышки заболевания составило 4824, большая часть заболевших перенесла лихорадку в легкой форме, а более трех тысяч человек уже выписали из больницы.

Вирус — возбудитель лихорадки чикунгунья распространяют комары во время сезона паводков. Власти провинции уже приняли меры по очистке стоящей воды, а также выпустили в природу особый хищный вид «слоновьих комаров», которые способны пожирать переносчиков опасного возбудителя.