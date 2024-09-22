Количество бездомных в США побьет все рекорды к концу года

WSJ: США могут побить рекорд по числу бездомных в 2024 году

Число бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи человек по итогам этого года. Об этом заявили журналисты газеты The Wall Street Journal .

По данным издания, количество людей в стране без определенного места жительства уже достигло 550 тысяч. Это на 10% выше, чем в 2023 году. При этом бездомных становится все больше и больше. Такими темпами, в декабре их численность превысит зафиксированный в прошлом году «рекорд» в 653 тысячи.

Как отметили журналисты, это связано с наплывом мигрантов, увеличением стоимости на жилье и эпидемией наркотика фентанила.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что американский лидер Джо Байден запустит программу, благодаря которой нелегальные жители США получат законный статус. В ней смогут участвовать иностранцы, живущие в Америке не меньше 10 лет.