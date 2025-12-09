Число банкротств в Финляндии побило рекорд 2000-х годов

Число компаний, объявивших о банкротстве в Финляндии, превысило рекорд 2000-х годов. Об этом написало издание Maaseudun Tulevaisuus со ссылкой на данные бизнес-консалтинговой компании Asiakastieto Group Oyj.

Больше всего банкротств наблюдается в строительном секторе — 629 компаний. Чаще всего причиной банкротства является снижение частного потребления, отметили в материале. В 2025 году работу потеряли более 12 тысяч человек.

К концу ноября в общей сложности 3019 компаний подали заявления о банкротстве. В большинстве компаний работало до четырех человек, в восьми компаниях работало более 100 сотрудников.

«В этом году „Черная пятница“ приобрела новое значение. Печально, но факт: надежды на восстановление финской экономики не отражаются на кошельках предпринимателей», — заявил в пресс-релизе руководитель отдела продуктов Asiakastieto Яакко Норс.

В конце ноября Финляндия и Великобритания провели военные учения на границе с Россией. Цель учений — подготовить войска к оборонительным, замедляющим, наступательным и ночным операциям в сложных условиях севера.