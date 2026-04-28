Численность населения Китая в ближайшее десятилетие упадет до 60 миллионов

Rhodium Group: численность населения КНР в ближайшие 10 лет упадет до 60 млн

Численность населения Китая, который в последнее время испытывает острые демографические трудности, в ближайшие 10 лет может уменьшиться на 60 миллионов человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на аналитиков.

«В самых развитых провинциях страны сокращается численность населения, что влияет на общее потребление и будущую производительность рабочей силы», — заявили журналисты.

Аналитики объяснили, что сокращение населения уже сказывается на экономике страны, усиливая нагрузку на социальные институты и фонды помощи пенсионерам. По расчетом компании Rhodium Group, затраты на социальное обеспечение вышли на рекордные показатели и продолжают увеличиваться.

Кроме того, падение рождаемости вместе с возрастным старением жителей усугубляют системные экономические проблемы.

Еще в январе Национальное бюро статистики КНР сообщило, что численность населения Китая по итогам 2025 года уменьшилась на 3,39 миллиона человек.