Численность населения Китая сократилась на 3,39 миллиона человек

Численность населения Китая по итогам 2025 года уменьшилась на 3,39 миллиона человек и составила 1,40489 миллиарда. Об этом сообщило Национальное бюро статистики страны .

Без учета жителей Гонконга, Макао и Тайваня, в Китае за год родились 7,92 миллиона детей. Мужское население сократилось на 0,3%, до 716,85 миллиона человек, а женское — на 0,1%, до 851,36 миллиона.

Численность городского населения выросла на 10,3 миллиона, до 953,8 миллиона человек. Коэффициент смертности составил 8,04 промилле, а рождаемости — 5,63 промилле. Согласно статистике, граждан Китая старше 65 лет стало больше на 1,5% (223,65 миллиона человек).

Ранее среди жителей КНР стало набирать популярность приложение «Умер?». Одинокие люди используют сервис, чтобы регулярно подтверждать, что они живы и здоровы. Если человек на протяжении двух суток не открывает приложение, система отправляет соответствующее оповещение контактному лицу.

Среди платных платформ в китайском AppStore «Умер?» заняла первое место.