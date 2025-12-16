Трамп купил Вэнсу и Рубио новую обувь

Трамп раскритиковал обувь Вэнса и Рубио и заказал им по четыре новых пары

Американский лидер Дональд Трамп заказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио новую обувь. Об этом Вэнс сообщил на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

Необычная ситуация произошла неделю назад в Овальный кабинете, когда вице-президент и госсекретарь разговаривали с Трампом.

«Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки. У него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — рассказал Вэнс.

По его словам, Трамп настоял, что его ближайшее окружение должно хорошо выглядеть. После такого неожиданного перерыва, по словам вице-президента, они продолжили обсуждать важные международные вопросы.

Ранее Вэнс рассказал о режиме американского лидера. По его словам, Дональд Трамп много времени уделяет работе и порой может не спать по 20 часов.