Чиновников в США начнут нанимать по новому критерию
WSJ: в США чиновников начнут нанимать по лояльности к Трампу
Ключевой характеристикой в США при приеме на работу государственных служащих станет их готовность следовать политическому курсу президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
После решения куратора Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска с мая сократить работу в этом качестве контролем за кадровой политикой госучреждений займется Федеральное управление кадров.
«Чиновников будут оценивать исходя из „добросовестного претворения ими в жизнь политики и законов президента“. Продвижение повестки Трампа станет основным элементом характеристики госслужащих», — заявили журналисты.
По плану ведомства в США должны перейти на новую систему с 2026 финансового года, который начнется с 1 октября.
Ранее СМИ сообщили, что меньше чем за 100 дней нахождения на посту главы государства Дональд Трамп нанес непоправимый вред американским институтам.