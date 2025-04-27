Чиновников в США начнут нанимать по новому критерию

WSJ: в США чиновников начнут нанимать по лояльности к Трампу

Ключевой характеристикой в США при приеме на работу государственных служащих станет их готовность следовать политическому курсу президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

После решения куратора Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска с мая сократить работу в этом качестве контролем за кадровой политикой госучреждений займется Федеральное управление кадров.

«Чиновников будут оценивать исходя из „добросовестного претворения ими в жизнь политики и законов президента“. Продвижение повестки Трампа станет основным элементом характеристики госслужащих», — заявили журналисты.

По плану ведомства в США должны перейти на новую систему с 2026 финансового года, который начнется с 1 октября.

Ранее СМИ сообщили, что меньше чем за 100 дней нахождения на посту главы государства Дональд Трамп нанес непоправимый вред американским институтам.