Чиновники из окружения Зеленского завели страницы в соцсети из России

Буданов и Подоляк зарегистрировали аккаунты в соцсети X через русский AppStore

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк зарегистрировался в соцсети американского предпринимателя Илона Маска из приложения, установленного через российский App Store. Информация появилась в его аккаунте в соцсети X .

«Подключено через: Russian Federation AppStore», — указано в его профиле.

Подоляк создал аккаунт в соцсети X в феврале 2022 года. Страной базирования указана Украина. Об этом стало известно благодаря появлению новой функции «Об этом аккаунте» в соцсети Маска.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов зарегистрировался аналогичным образом, но в описании говорится, что это его неофициальная страница. Дата регистрации — ноябрь 2022 года, страна базирования — США.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram*. Виртуальная ссора произошла на фоне коррупционного скандала.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.