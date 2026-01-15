Молодой человек получил 2,5 года колонии за подготовку к ограблению банка в Петербурге

Суд в Выборгском районе Северной столицы вынес приговор 21-летнему мужчине, которого признали виновным в подготовке к разбойному нападению на банк. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2025 года молодой человек планировал ограбить отделение банка на улице Боткинской. Он заранее изучил обстановку вокруг офиса, заходил внутрь, осматривал помещение и продумывал пути отхода.

Для реализации своего плана фигурант написал записку с угрозами, которую собирался передать кассиру. Однако сотрудники правоохранительных органов вовремя пресекли противоправные действия. Злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.