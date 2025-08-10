Четырех человек спасли из-под завалов после землетрясения на западе Турции

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,1 вечером 10 августа в провинции Балыкесир на западе Турции разрушились по крайней мере 10 жилых домов. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на власти.
В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что на данный момент уже спасли из-под завалов трехэтажного здания четверых человек. В момент обрушения в доме находились шесть человек.
Эпицентр подземных толчков зафиксировали в районе Сындыргы на глубине 11 километров. Землетрясение ощущалось в течение 20-30 секунд в десяти западных районах страны, включая Стамбул. Спасательные работы продолжаются на месте происшествия.
