Четыре страны НАТО договорились разработать дальнобойные ракеты

FAZ: Германия, Италия, Франция и Польша разработают новые дальнобойные ракеты

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Министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились разработать новое оружие, способное поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Об этом сообщило агентство FAZ.

«Основной целью является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Это делается для традиционного сдерживания России», — написало издание.

По его данным, страны пока не определились, что это будет за оружие. Рассматриваются варианты крылатой и баллистической ракеты.

Кроме того, в Берлине выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.

До создания такого оружия, как пишет издание, аналогичные функции будут выполнять американские ракеты «Томагавк», которые разместят в Германии.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала идею установки дальнобойных орудий безумием, которое следует остановить.

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