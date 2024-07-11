Четыре страны НАТО договорились разработать дальнобойные ракеты

Министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились разработать новое оружие, способное поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Об этом сообщило агентство FAZ .

«Основной целью является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Это делается для традиционного сдерживания России», — написало издание.

По его данным, страны пока не определились, что это будет за оружие. Рассматриваются варианты крылатой и баллистической ракеты.

Кроме того, в Берлине выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.

До создания такого оружия, как пишет издание, аналогичные функции будут выполнять американские ракеты «Томагавк», которые разместят в Германии.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала идею установки дальнобойных орудий безумием, которое следует остановить.