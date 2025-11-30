Четыре российских истребителя МиГ-31 напугали немецких солдат в Польше

Четыре российских МиГ-31, выполнявшие плановый полет, стали причиной тревоги в Польше и заставили немецких военных привести комплексы Patriot в боевую готовность. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, появление российских самолетов «вызвало очередную тревогу НАТО», хотя истребители не покидали воздушного пространства России. Их активность была отмечена в районе, расположенном недалеко от аэропорта Жешува — ключевого хаба, через который проходит значительная часть западной военной помощи Украине.

Несмотря на то что самолеты находились в российском воздушном пространстве, польские ВВС и размещенные в Польше подразделения бундесвера решили перестраховаться. Представитель польских ВВС подтвердил, что силы ПВО были приведены в готовность, в том числе две немецкие системы Patriot, развернутые на территории республики.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что украинские и британские спецслужбы планировали устроить в России провокацию с угоном истребителя МиГ-31, вооруженного «Кинжалом». Угнанный самолет спецслужбы хотели направить в район базы НАТО в Румынии, где борт могли сбить системы противовоздушной обороны.